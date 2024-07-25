Водночас, попри поширену думку, що всі старі монети є цінними, насправді це не так.

Українці можуть здобути значні кошти, продавши колекціонерам старі 25-копійкові монети. Однак не всі ці монети є цінними для колекціонерів, а лише деякі їх види. Про це повідомили фахівці ресурсу "Монети-ягідки".

Наприклад, за даними фахівців з ресурсу "Монети-ягідки", стару монету номіналом 25 копійок 1992 року різновиду 5.1Даг можна продати за 5000-7000 гривень.

Цей вид монети відрізняється наявністю середнього зуба тризуба, який є округлим і товстим, хвостиком букви Ї, який знизу торкається букви Н, формою грона №2 у вигляді тупокутного трикутника та гладким гуртом без насічок.

Також монету 25 копійок 1992 року різновиду 4БАМ можна продати за 3300-5000 гривень. Її легко впізнати за опуклим щитом і втисненим у нього тризубом на реверсі.

Це особливий різновид, який в нумізматичних колах відомий як "Англійський чекан". Монета має помилку у виготовленні, оскільки на її аверсі є випуклий щит і вдавлений тризуб. Зазначається, що помилка виникла через неправильне відображення рельєфу під час розробки ескізів художниками, які затемнили фон і тризуб. Пуансони для карбування таких монет були виготовлені за цими ескізами у Великій Британії і відправлені на Луганський верстатобудівний завод.

Близько 2000 гривень можна отримати за 25 копійок 2003 року різновиду 1ЕАм. За словами фахівців, це дуже рідка монета, яка спочатку була призначена для річного набору Національного банку України.

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