Депутати просять про одне делікатне для них питання – визнати неконституційними окремі норми законів щодо пенсійного забезпечення.

У Конституційний суд України 13 червня надійшло подання від 56 народних депутатів, які звернулися до суду з проханням переглянути окремі положення законів щодо пенсійного забезпечення депутатів як неконституційні. Депутати, не роблячи гучних заяв, висловили сподівання, що рішення суду дозволить покращити їхні умови життя найближчим часом, зокрема, підвищити пенсійні виплати попереднім народним обранцям під час війни.

Серед учасників «пенсійного» конституційного подання є народний депутат Василь Німченко, який у минулому році заявив про отримання пенсії в розмірі 2,2 млн гривень. У 2024 році він декларує щомісячні виплати пенсії в розмірі 192,1 тис. гривень.

Політик з фракції «Батьківщина», колишній народний депутат VIII скликання та колишній олігарх із Донбасу Сергій Тарута, заявив про отримання пенсії в розмірі 240,9 тис. гривень за 2023 рік. У середньому, це становило близько 20 тис. гривень щомісяця.

Інший член їхньої фракції, досвідчений політик Іван Кириленко, минулого року отримав пенсію у розмірі 212,4 тис. гривень (або 17,7 тис. гривень щомісяця).

Інший представник ВО «Батьківщина», Михайло Волинець, отримав пенсію в розмірі 200,1 тис. гривень на рік (або 16,6 тис. гривень щомісяця).

Ще один парламентар з великим стажем і наразі обранець від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя», Юрій Іоффе, у минулому році заявив про отримання пенсії в розмірі 251,1 тис. гривень (20,9 тис. гривень щомісяця).

Політолог та військовий ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував цю новину в своєму Телеграм. «Якщо спацює, то середня пенсія нардепа може зрости із 17,5 тис. до 23,1 тис. грн. Для порівняння, зараз середня пенсія працюючого українця наразі становить 5 тис. 661 грн Особисто я декого з депутатів та чиновників ще й виплачене змусив повернути. І всім держслужбовцям, включно з суддями, зробив би нормальні, а не захмарні пенсії. Бо так зручно всілися, що вже шию натерли...».

Джерело: Главком.

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