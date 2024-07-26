У поле зору правоохоронців потрапили колишні міністр інфраструктури Андрій Пивоварський та його перший заступник Володимир Шульмейстер. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) встановили, що їхні дії призвели до збитків ДП "АМПУ" на майже 50 мільйонів доларів. Про це повідомили у пресслужбі САП.

У 2015 році Пивоварський разом зі своїм заступником, який також очолював Тарифну раду Міністерства інфраструктури, видали наказ, що дозволив приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору з суден у морському порту "Південний".

Це рішення виглядало б як шедевр бізнес-інженерії, якби не одна дрібниця: акваторія порту є державною власністю, і право на збори належить виключно державному підприємству "АМПУ".

Як результат, державне підприємство отримувало лише частину фінансування, а решту отримували приватні компанії.

Ця схема призвела до збитків для ДП "АМПУ" на суму понад 49,63 мільйона доларів, що було підтверджено відповідними експертизами. Кошти, які були незаконно перераховані приватними компаніями, наразі арештовані на їхніх банківських рахунках.

Ексчиновників звинувачують у зловживанні службовим становищем згідно з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. За цим звинуваченням передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, можливе позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також штраф до 17 000 гривень.

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