Досудове розслідування продовжується, йдеться про встановлення інших осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Україна оголосила про підозру колишньому народному депутату від "Партії регіонів" Володимиру Вечерку, ексзаступнику міністра енергетики Максиму Немчінову і колишньому голові ДП "Укрвугілля" Михайлу Волошину. Їм пред'явлено звинувачення у влаштуванні схеми з вугіллям, яка призвела до збитків "Центренерго" у розмірі 12 млн гривень після початку повномасштабної агресії росії проти України.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про оголошення підозри у справі, не розкриваючи імен фігурантів. Проте журналіст Олег Новіков підтвердив, що йдеться про колишнього народного депутата Володимира Вечерка, ексзаступника міністра енергетики Максима Немчінова і колишнього голову ДП "Укрвугілля" Михайла Волошина.

За заявою САП, вони впровадили свою схему в умовах енергетичної кризи, викликаної агресією росії, і завдали "Центренерго" мільйонні збитки, що стали одними з найбільших для цієї енергогенеруючої компанії в Україні.

У період обмежень на ринку вугілля в Україні через воєнні дії, уряд зобов'язав "Укрвугілля" постачати вугілля лише певним виробникам електроенергії, зокрема, державному підприємству "Центренерго", для підготовки до опалювального сезону 2022-2023.

Однак Володимир Вечерко, власник ТОВ "Інтербіс", за звинуваченням в змові з Максимом Немчіновим, змусив Михайла Волошина продати вугілля його компанії, яка мала значні заборгованості перед "Укрвугілля". У результаті "Укрвугілля" поставило приватній компанії майже 24 тисячі тонн вугілля, яке та перепродала з прибутком понад 20 млн гривень, згідно з інформацією від Олега Новікова, посилаючись на дані слідства.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура також заявила, що через схему з "Центренерго" втратили 12,5 тисяч тонн вугілля. У результаті компанії довелося докуповувати вугілля в жовтні 2022 року за значно завищеною вартістю, що призвело до збитків практично на 12 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває, ідеться про встановлення інших осіб, які могли бути причетні до вчинення зазначеного злочину, повідомили в САП.

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