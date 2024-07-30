Пиріг з абрикосами це особливий вид насолоди не просто в кожному шматочку, а в кожній крихті і для того, щоб приготувати його швидко і лекго стане у нагоді рецепт від відомого кулінара.

Пиріг з абрикосами готують на кефірі або на сметані, з косенрвованими фруктами і свіжими. Пиріг з абрикосами може бути заливний, тертий, бісквітний і навіть кукурудзяний.

Відомий кулінар і фудблогер Олексій Крючков запропонував рецепт пирога з абрикосами універсальний. Тобто, основною начинкою для нього можуть бути не тільки абрикоси

Інгредієнти для такого пирога з абрикосами потрібні такі:

200 борошна

4 яйця

150 цукру

150 сметани 15% ( можно 20%)

олії 60 грамів

розпушувач 10 грам

абрикос або інші улюблені фрукти і ягоди.

Хід приготування абрикосового пирога за універсальним рецептом наступний:

Сирі яйця вбиваємо у миску, туди ж додаємо цукор, олію, сметану, розпушувач – перемішуємо і додаємо борошно.

Швидкий рецепт пирога з абрикосами.

Далі Сергій вязв половину кілограма свіжих абрикос, розділив на половинки і прибрав кісточки. Далі він додав до абрикос столову ложку крохмалю і перемішав. Тепер додаємо абрикоси до тіста.

Форму для випікання пирога змащуємо олією, викладаємо тісто і відправляємо у духовку, розігріту до 180 градусів. Випікається пиріг з абрикосами приблизно 40 хвилин.

Все залежить від діаметру форми – на готовність пиріг перевіряємо шпажкою.

«Вийде смачний і супер швидкий пиріг», - зазначив кулінар, розрізаючи соковиту випічку з абрикосами.

Швидкий рецепт пирога з абрикосами.

Також кулінар розкрив секрет, навіщо в пиріг з абрикосами від додає крохмаль:

«Для того, щоб абрикос не віддав весь сік в тісто при нагріванні і не було каші-Малаші. Він утворює захисний шар і весь сік залишається всередині».

Кажучи, чим можна замінити абрикоси, Крючков порадив, що це можуть бути вишня, черешня, персик, слива.

Швидкий рецепт пирога з абрикосами.

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