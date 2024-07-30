Пиріг з абрикосами готують на кефірі або на сметані, з косенрвованими фруктами і свіжими. Пиріг з абрикосами може бути заливний, тертий, бісквітний і навіть кукурудзяний.
Відомий кулінар і фудблогер Олексій Крючков запропонував рецепт пирога з абрикосами універсальний. Тобто, основною начинкою для нього можуть бути не тільки абрикоси
Інгредієнти для такого пирога з абрикосами потрібні такі:
- 200 борошна
- 4 яйця
- 150 цукру
- 150 сметани 15% ( можно 20%)
- олії 60 грамів
- розпушувач 10 грам
- абрикос або інші улюблені фрукти і ягоди.
Хід приготування абрикосового пирога за універсальним рецептом наступний:
Сирі яйця вбиваємо у миску, туди ж додаємо цукор, олію, сметану, розпушувач – перемішуємо і додаємо борошно.
Швидкий рецепт пирога з абрикосами.
Далі Сергій вязв половину кілограма свіжих абрикос, розділив на половинки і прибрав кісточки. Далі він додав до абрикос столову ложку крохмалю і перемішав. Тепер додаємо абрикоси до тіста.
Форму для випікання пирога змащуємо олією, викладаємо тісто і відправляємо у духовку, розігріту до 180 градусів. Випікається пиріг з абрикосами приблизно 40 хвилин.
Все залежить від діаметру форми – на готовність пиріг перевіряємо шпажкою.
«Вийде смачний і супер швидкий пиріг», - зазначив кулінар, розрізаючи соковиту випічку з абрикосами.
Швидкий рецепт пирога з абрикосами.
Також кулінар розкрив секрет, навіщо в пиріг з абрикосами від додає крохмаль:
«Для того, щоб абрикос не віддав весь сік в тісто при нагріванні і не було каші-Малаші. Він утворює захисний шар і весь сік залишається всередині».
Кажучи, чим можна замінити абрикоси, Крючков порадив, що це можуть бути вишня, черешня, персик, слива.
Швидкий рецепт пирога з абрикосами.
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