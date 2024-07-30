Микола Олійник каже, що саме коли до країни прийшла повномасштабна війна, треба бути сильними, згуртованими, потерпіти та попрацювати.

Зараз, коли до України прийшла біда у вигляді повномасштабної війни, з неї першими тікають "щури". Таку думку висловив ексофіцер штабу штурмового батальйону бригади "Червона Калина" Микола Олійник. Він також різко звернувся до українців.

"У мене одне універсальне питання до всіх, хто не задоволений, хто розчарований Україною, і хто просить відкрити кордони. Я їм кажу дуже просто: чого до 24 лютого 2022 року ви звідси не виїхали. Значить не так було погано. А зараз, коли біда на кораблі, з корабля тікають першими тільки щури. Поки що ніхто не зміг мені відповісти щось конструктивне. В основному "корупція", "а що мені ця держава дала", "а ви відкрийте кордони і побачите, хто залишиться"", — пояснив військовий.

Микола Олійник каже, що саме коли в країну прийшла повномасштабна війна потрібно бути сильними, згуртованими, потерпіти і попрацювати. Коли ж закінчиться війна, кожен сам обиратиме, чи лишатись в Україні чи ні.

Також він висловився, що Україна років через 15, навіть з проблемами, з корупцією, з великою кількістю партій, коли кожен тягне на себе ковдру, може бути ні трохи не гіршою країною, ніж Чехія, наприклад.

“За 15 років я вірю, що це реально. Якби ми були в рази меншими, ми могли б бути і Ізраїлем. Чого питання успіху Ізраїля таке? Ізраїль після проголошення незалежності вибрав курс, став фактично, не офіційно звичайно, 51-м штатом США, який дуже добре фінансується. Але розмір Ізраїля — це розмір, здається, Тернопільської області, менший за Київську”, — вважає військовий.

Джерело: ТСН.

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