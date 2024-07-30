Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

В Одесі співробітники Служби безпеки України разом з Національною поліцією затримали шістьох кур'єрів сервісу доставки їжі, які, за даними слідчих, виконували підпал автомобілів українських військових на замовлення ФСБ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, що чоловіки віком від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами у сервісі доставки їжі, активно шукали способи підробити у Telegram. В одному з таких чатів їм відповів представник ФСБ і запропонував за гроші знищувати авто українських військових.

Всі шестеро затриманих були закріплені за одним куратором російської спецслужби. Чоловіки здійснювали злочини переважно в парі: один підпалював автомобілі, а інший фіксував це на відео.

Під прикриттям кур'єрської доставки, молоді чоловіки на власних скутерах об’їжджали місто, визначали місця паркування автомобілів Збройних сил України, а потім надсилали фотографії цих місць своєму російському куратору для погодження. Після отримання команди від ФСБ, вони вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою речовиною та підпалювали.

Відео з палаючими автомобілями затримані особи надсилали своєму російському контакту. За інформацією СБУ, окупанти мали намір використовувати ці події для проведення інформаційно-психологічних операцій проти України.

Під час обшуків у них виявили саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів. Всім затриманим повідомили про підозри у перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

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