Шістьох громадян України було затримано Службою безпеки за поширення закликів на підтримку війни рф проти України та за виправдання воєнних злочинів російських військових. Подробиці повідомили у СБУ.

У Києві було затримано особу, яка виступала як псевдоексперт і активно підтримувала збройну агресію рф на своїй сторінці у Facebook. Під час розслідування встановлено, що цей індивід має російський паспорт і є автором кількох прокремлівських видань, які були фінансовані з Москви до початку повномасштабного вторгнення РФ.

У своїх псевдонаукових працях він фальсифікує історичні факти щодо формування та розвитку української державності на користь РФ. Крім того, він включав у свої книги «тези» кремлівської пропаганди, які виправдовують захоплення частини території України.

На Закарпатті було розкрито два випадки, пов'язаних з пропагуванням проросійських поглядів. Перший інцидент стосується переселенця з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка публічно вихваляла Путіна та відзначала "кадирівців". Другий фігурант — житель Берегівського району — поширював у своєму Facebook заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію рф.

У Житомирській області було виявлено трьох агітаторів, які поширювали ворожі настрої. Один з них провокував штучні конфлікти з представниками ТЦК з метою дискредитації українських військових і закликав відмовлятися від мобілізації. Ще один, водій місцевого таксі, під час поїздок намагався нав’язати пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України. Третя фігурантка, виступаючи у соціальній мережі "Однокласники", закликала до молитов за Путіна.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Останні новини України:

Ситуація на фронті різко змінюється: експерт розповів, які міста в особливій небезпеці.

Найбільша проблема для ЗСУ: скільки у росіян КАБів та як з ними можна боротися.

Окупанти перекидають елітні підрозділи: військовий розповів, як змінилася ситуація на фронті.