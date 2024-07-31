Правопорушення вже направлено до суду – за цією статтею передбачено покарання у розмірі від двох до п'яти років позбавлення волі.

В українській столиці розглядатимуть справу колишнього директора управління капітального будівництва ПАТ "АК "Київводоканал", якого звинувачують у службовій недбалості. Це призвело до втрати понад 3 мільйонів гривень під час реконструкції водогону в Оболонському районі. Про це детальніше розповіли пресслужба Київської міської прокуратури.

У 2021 році "Київводоканал" уклав договір з підрядною організацією на реконструкцію водопровідних мереж, як встановило досудове розслідування. За даними правоохоронних органів, підрядник необґрунтовано завищив вартість робіт і матеріалів.

Тодішній директор управління капітального будівництва ПАТ "АК "Київводоканал" не перевірив ринкові ціни на будматеріали і обсяг виконаних робіт. Посадовець також підписав акти прийому-передачі будівельних робіт з неправдивими відомостями.

В результаті товарознавчих експертиз встановлено, що бюджет зазнав збитків на суму понад 3,3 мільйони гривень через зазначені порушення.

Колишньому посадовцю "Київводоканалу" раніше оголошено підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Правопорушення вже направлене до суду. За цією статтею передбачена покарання у вигляді від двох до п'яти років позбавлення волі.

Останні новини України:

Ситуація на фронті різко змінюється: експерт розповів, які міста в особливій небезпеці.

Найбільша проблема для ЗСУ: скільки у росіян КАБів та як з ними можна боротися.

Окупанти перекидають елітні підрозділи: військовий розповів, як змінилася ситуація на фронті.