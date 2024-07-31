Прокурори разом із слідчими вже подали до суду клопотання про тимчасове відсторонення підозрюваної від посади, яку вона займає, а також щодо обрання їй запобіжного заходу.

Місто Ужгород недоотримало 1,5 млн грн на розвиток інфраструктури. Поліція повідомила про підозру начальниці управління Ужгородської міської ради. Подробиці повідомили у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури.

В результаті розслідування встановлено, що через незаконні дії посадової особи у 2020 році місто не отримало 1,5 млн гривень. Ці кошти мали бути сплачені забудовниками як пайовий внесок на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Але 1,5 млн просто зникли.

Керівник відділу міської ради, використовуючи свої повноваження і можливості, не перевірила інформацію, яку подали підприємці щодо повної сплати коштів пайової участі. В результаті він вніс недостовірні дані у довідки, необхідні для введення в експлуатацію двох нових будівель в обласному центрі: торговельно-житлового комплексу та багатоквартирного житлового будинку.

Прокурори разом із слідчими вже подали до суду клопотання про тимчасове відсторонення підозрюваної від посади, яку вона займає, а також щодо обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування веде Територіальне управління Бізнес-економічної безпеки в Закарпатській області при оперативному супроводі Управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Закарпатській області.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури начальниці одного з управлінь Ужгородської міської ради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

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