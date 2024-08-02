На Київщині викрито зловживання при закупівлі модульного укриття в ліцеї. За це судитимуть директора навчального закладу. Подробиці скандальної справи повідомили у прес-службі Київської обласної прокуратури.

Під час розслідування встановлено, що навчальний заклад уклав з компанією угоду про закупівлю модульного укриття цивільного захисту на 100 осіб.

Виявилося, що це укриття не відповідало заявленому класу в тендерній документації і не відповідало державним будівельним нормам та технічній специфікації. Незважаючи на це, обвинувачений підписав акт приймання-передачі та видаткову накладну.

На основі цих документів підрядник незаконно отримав понад три мільйони гривень з державного бюджету. Ці дії підозрюваного спричинили збитки Вишгородській міській раді на вказану суму. Попереднє розслідування проводилося детективами ТУ БЕБ у Київській області за оперативної підтримки ДСР Нацполіції України.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора ліцею на Київщині за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

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