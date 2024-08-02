На Київщині викрито зловживання при закупівлі модульного укриття в ліцеї. За це судитимуть директора навчального закладу. Подробиці скандальної справи повідомили у прес-службі Київської обласної прокуратури.

Під час розслідування встановлено, що навчальний заклад уклав з компанією угоду про закупівлю модульного укриття цивільного захисту на 100 осіб.

Виявилося, що це укриття не відповідало заявленому класу в тендерній документації і не відповідало державним будівельним нормам та технічній специфікації. Незважаючи на це, обвинувачений підписав акт приймання-передачі та видаткову накладну.

На основі цих документів підрядник незаконно отримав понад три мільйони гривень з державного бюджету. Ці дії підозрюваного спричинили збитки Вишгородській міській раді на вказану суму. Попереднє розслідування проводилося детективами ТУ БЕБ у Київській області за оперативної підтримки ДСР Нацполіції України.

суд, судовий процес

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора ліцею на Київщині за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Нагадаємо також, що в Україні виявили схему мільйонних розкрадань на закупівлі військового спорядження. Підозрюють двох посадовців Одеської міськради.

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