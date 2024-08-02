Йдеться про конфлікт з місцевими мешканцями через блокпост, який ТЦК та прикордонники встановили у Ворохті.

Івано-Франківська обласна прокуратура оголосила про підозру у хуліганстві чотирьом жителям Ворохти, які 4 липня напали на 47-річного військового з Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання ним службових обов'язків. Про це повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що мова йде про конфлікт з місцевими мешканцями через блокпост, який ТЦК та прикордонники встановили у Ворохті. Пресслужба прокуратури повідомила, що лікарі зафіксували у потерпілого черепно-мозкову травму та струс мозку.

«Під час конфлікту місцеві чоловіки призовного віку завдали військовослужбовцю ТЦК та СП декілька ударів по голові та тілу, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інші. Також вони пошкодили автомобіль, яким користувався потерпілий», – повідомили у прокуратурі.

Підозрюваним у побитті військового загрожує обмеження від п'яти до чотирьох років ув'язнення. Скоро суд визначить для них запобіжні заходи. Прокуратура додала, що ще кілька учасників побиття також отримають підозру у хуліганстві.

Нагадаємо, що 4 липня в селищі Ворохта прикордонники та працівники ТЦК та СП встановили блокпост на дорозі, однак після конфліктів з місцевими мешканцями блокпост було знято. Депутат селищної ради Олег Молдавчук розповів, що один з працівників ТЦК, за його словами, атакував жінку, яка відзняла інцидент на свій телефон. За даними поліції, у конфлікті взяли участь близько 100 осіб.

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