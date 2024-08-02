Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Корупційний скандал стався на Полтавщині. Стало відомо, що колишній голова Полтавської ОДА та його радник опиняться на лаві підсудних. Їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років. Подробиці гучної справи повідомили у прес-службі САП.

Колишній голова Полтавської обласної державної адміністрації та його радник будуть ставитися перед судом за обвинуваченням у корупції. Поліція встановила, що у 2017 році вони, використовуючи свої посадові положення, отримали від представника приватної компанії хабар у розмірі 176 тисяч євро. Ці кошти були передбачені як взятка за обіцянку забезпечити компанії перемогу в тендерах на обслуговування доріг.

Проте, не виконавши своєї обіцянки, посадовець поставив нові умови: на цей раз він вимагав отримати елітний автомобіль Mercedes-Benz Brabus, вартістю понад 6,5 мільйонів гривень.

Слідчі кваліфікували дії підозрюваних як отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Справа вже передана до суду.

За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також з конфіскацією майна.

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