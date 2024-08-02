Цим знакам Зодіаку потрібна увага, люди навколо них чи просто хтось, з ким можна поговорити, і коли вони застряють у тиші, не маючи нікого, з ким поспілкуватися, може здатися, що кожна хвилина триває рік.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Овни можуть бути супернезалежними, але вони не можуть довго залишатися одні, тому що вони хочуть визнання та зізнання з боку інших.

«Овнам допоможе дати собі безумовну любов і визнання, яких вони хочуть, тож коли інші вступають у гру, вони покращують свій уже реалізований досвід», — пояснює астролог, і вони не відчуватимуть такої терміновості, коли працюватимуть поодинці.

Телець (20 квітня — 20 травня)

У Тельця карма навколо «потреби», де вони схильні або потребувати, або потребувати, щоб їх потребували, пояснює він. «Це допомагає мати їхнє почуття власної гідності», — каже він. «Це допомогло б Тельцям глибоко зрозуміти, що їхня внутрішня цінність не ґрунтується на тому, що вони можуть зробити або що вони можуть дати іншим», — припускає астролог. Таким чином, вони почуватимуться більш контрольованими та захищеними, коли вони самі по собі, без зовнішнього впливу.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Знак близнюків хоче, щоб їхній «близнюк» супроводжував їх у поїздці. «Вони майже одержимі спілкуванням, мають багато ідей, якими вони хочуть поділитися і обмінятися з іншими, і вони також хочуть навчатися в інших».

Найкращий крок — звернутися до своєї іншої особи як приятеля, коли вони самі. «Близнюки можуть пом'якшити свою ворожість до самотності, прийнявши свої протилежні сторони замість того, щоб намагатися знайти свого «близнюка» в інших», — каже він.

Рак (21 червня - 22 липня)

Рак - це вихователь зодіаку, і в нього надлишок емоційної енергії, тому він вважає за краще бути з іншими, де він може піклуватися про них і бути потурбованим про нього. "Якби Рак міг спрямувати свою турботливу натуру на себе і не проектувати її на інших, його потреба в інших не була б такою сильною", - говорить він.

«Крім того, Рак міг би висловлювати свою емоційну енергію незліченними каналами — кар'єра, хобі, здоров'я тощо, а не спрямовувати її на когось іншого. Вчиняючи так, він не відчуватиме, що не виражає себе на самоті», — додає він.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Баланс для Терезів - це партнерство. Вони просто почуваються краще, зосередивши свою увагу на іншій людині у своєму житті, ніж на собі, тому якщо цієї людини немає, вони почуваються трохи неспокійно. «Якби Терези могли протистояти своїм страхам самотності, вони змогли б знайти стосунки, які зміцнять і без того надійні стосунки, які вони мають із самими собою».

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