Мобілізований з Запоріжжя втік зі служби і повернувся до цивільного життя. У суді він пояснив, що його командир відмовився надати відпустку після контузії, що змусило його залишити армію. Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду Запоріжжя.
Згідно з рішенням суду, підозрюваний є мобілізований житель Запоріжжя, який 18 вересня 2023 року покинув місце служби, і його затримали 8 квітня 2024 року.
На суді чоловік визнав свою провину і висловив каяття. Він пояснив, що після контузії просив командира про кілька днів відпустки, але отримав відмову. Відтак солдат повернув бронежилет і автомат та повернувся додому. Пізніше чоловік працював на будівництві, однак його затримали.
Суд визнав жителя Запоріжжя винним за ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України і засудив до 5 років позбавлення волі.
Нагадаэмо, що у даний момент уряд не має наміру змінювати чи підвищувати вікові обмеження для перебування на військовій службі, як визначено законом "Про військовий обов'язок і військову службу". Згідно з цим законом:
- Для військових рядового, сержантського і старшинського складу, які служать за контрактом, максимальний вік складає 45 років.
- Для військових молодшого офіцерського складу також встановлено вікове обмеження до 45 років.
- Військові старшого офіцерського складу (майори, підполковники, полковники) можуть служити до віків 50, 55 та 60 років відповідно.
- Військовозобов'язані та резервісти, які призиваються під час мобілізації, можуть служити до досягнення вікового ліміту (60 років), вищого офіцерського складу — до 65 років.
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