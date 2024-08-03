На суді чоловік визнав свою провину та висловив каяття за те, що повернувся додому без дозволу.

Мобілізований з Запоріжжя втік зі служби і повернувся до цивільного життя. У суді він пояснив, що його командир відмовився надати відпустку після контузії, що змусило його залишити армію. Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду Запоріжжя.

Згідно з рішенням суду, підозрюваний є мобілізований житель Запоріжжя, який 18 вересня 2023 року покинув місце служби, і його затримали 8 квітня 2024 року.

На суді чоловік визнав свою провину і висловив каяття. Він пояснив, що після контузії просив командира про кілька днів відпустки, але отримав відмову. Відтак солдат повернув бронежилет і автомат та повернувся додому. Пізніше чоловік працював на будівництві, однак його затримали.

Суд визнав жителя Запоріжжя винним за ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України і засудив до 5 років позбавлення волі.

Нагадаэмо, що у даний момент уряд не має наміру змінювати чи підвищувати вікові обмеження для перебування на військовій службі, як визначено законом "Про військовий обов'язок і військову службу". Згідно з цим законом:

Для військових рядового, сержантського і старшинського складу, які служать за контрактом, максимальний вік складає 45 років.

Для військових молодшого офіцерського складу також встановлено вікове обмеження до 45 років.

Військові старшого офіцерського складу (майори, підполковники, полковники) можуть служити до віків 50, 55 та 60 років відповідно.

Військовозобов'язані та резервісти, які призиваються під час мобілізації, можуть служити до досягнення вікового ліміту (60 років), вищого офіцерського складу — до 65 років.

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