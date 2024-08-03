У Рожищенському суді триває розгляд провадження за обвинуваченням у кримінальному правопорушенні директорки Рожищенського центру ПМСД. Директорку судять за корупцію. Відомо про те, що останнє засідання суду в цій справі відбулось 29 липня.

Разом з іншими медичними працівниками області та іншими посадовими особами, посадовицю підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення за статтею 368 Кримінального кодексу України.

За матеріалами справи, на Волині правоохоронці виявили значні корупційні схеми в медичній сфері.

Кількох керівників закладів системи охорони здоров'я області, зокрема директорку Рожищенської "первинки", підозрюють у створенні системи "відкатів" за поставку товарів за кошти з бюджету. За даними слідства, розмір "винагороди" склав 10-20% від загальної суми договору.

Оперативники управління стратегічних дій Волинської області та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили, що до організації корупційних схем причетні керівники семи різних медичних закладів та уповноважені особи з питань закупівель.

У листопаді 2023 року поліція затримала керівників трьох медичних закладів, а ще чотирьом особам повідомили про підозру у кримінальних провадженнях. Під час розслідування оперативники та слідчі зафіксували численні випадки неправомірного отримання вигод посадовими особами. Вартість неправомірних вигод лише за кілька угод становила майже 230 тисяч гривень.

Згідно з інформацією, що надійшла під час судового засідання в Рожищі, одну з посадових осіб попередньо звинувачують за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за порушення, вчинене посадовою особою, яка має відповідальне становище, або за попередньою змовою групи осіб, або з вимаганням неправомірної вигоди.

Закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років, а також конфіскацію майна.

Справу розглядає голова суду Іван Сіліч. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснював Офіс Генерального прокурора, він же є державним обвинувачем у справі.

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