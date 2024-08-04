Місцеві пабліки писали, що почалось все після зупинки авто військкомами, а в поліції розповіли подробиці.

В Одесі на вулиці Середньофонтанській виникла бійка цивільних осіб з працівниками ТЦК та поліцейськими. Про це повідомили в пресслужбі поліції Одеської області. Там уточнили, що відкрили два кримінальні провадження. 42-річну жінку та 43-річного чоловіка, які напали на патрульну поліцейську під час виконання службових обов’язків, затримано.

Під час перевірки військовослужбовцями військово-облікових даних водія автомобіля КІА виявлено, що чоловік деякий час не проходив медичних оглядів. Відмовившись від отримання повістки, він звернувся за допомогою до свого 43-річного брата. Ситуація загострилася, коли чоловіки почали конфлікт із військовослужбовцями та поліцейськими. В цей конфлікт втрутилася 42-річна жінка.

Після аналізу відео з боді-камер поліцейських встановлено, що 43-річний чоловік схопив патрульну за ноги і повалив на землю, а 42-річна жінка нанесла кілька ударів по голові поліцейській. Також зазначено, що чоловік лягав на проїжджу частину, що перешкоджало русі транспортних засобів.

Внаслідок цього інциденту розпочато досудове розслідування за статтею 345 Кримінального кодексу України (насильство щодо працівника правоохоронного органу), і обох затримано.

Стосовно затриманих складено адміністративні протоколи за статтями 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). Крім того, чоловік отримав постанову за статтею 127 (порушення правил дорожнього руху пішоходами).

Поліцейські також розслідують факт спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК та СП водієм автомобіля КІА, який після події втік з місця пригоди. За цим інцидентом розпочато кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), і правоохоронці ведуть пошуки правопорушника.

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