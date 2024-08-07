Диспропорції на ринку праці залишаться нерівномірними по регіонах та галузях та визначатиметься змінами структури економіки.

НБУ зазначає, що в порівнянні з минулим роком спостерігається значне зростання кількості вакансій у сферах охорони, будівництва та робітничих професій. Натомість у сфері ІТ кількість оголошень помітно зменшилася. Крім того, попит на вакансії в галузях освіти, дизайну, мистецтва та культури залишався низьким.

У першому півріччі кількість мігрантів за кордоном зросла майже на 240 тис. – до 6.6 млн осіб. Крім того, надалі знижувався рівень участі в робочій силі серед чоловіків.

"Навіть за подальшої нормалізації умов функціонування економіки повернення мігрантів в Україну, які дедалі більше адаптуються до життя за кордоном, буде повільним. Крім того, диспропорції на ринку праці залишаться нерівномірними за регіонами й галузями та визначатимуться змінами структури економіки", – йдеться в оцінках Нацбанку.

У серпні 2021 року в Україні, згідно з даними великого кадрового порталу, за тиждень було розміщено 60,6 тисячі нових вакансій та опубліковано 96 тисяч резюме. Трьома роками пізніше, у серпні 2024 року, кількість резюме зросла до 88,1 тисячі, тоді як кількість вакансій зменшилася до 63,5 тисячі.

Протягом трьох років кількість вакансій (пропозицій працевлаштування) зросла на 5,8%, тоді як кількість резюме зменшилася майже на 9%. Це враховуючи, що частина територій України тимчасово окупована, а країна перебуває в умовах повномасштабної війни.

Якщо раніше основною перешкодою для розвитку роботодавці вважали відсутність безпеки, то сьогодні критично бракує працівників. Ситуація в окремих галузях виглядає ще гірше. Наприклад, у банківському секторі нині є 3,7 тисячі вакансій при лише 2,7 тисячі резюме, що свідчить про перевищення кількості пропозицій над кількістю охочих працювати.

У серпні 2021 року в банківській сфері було 4,4 тисячі претендентів на роботу, тоді як з'являлося всього 3,6 тисячі нових вакансій щотижня. Це забезпечувало певну конкуренцію на ринку праці. Нині ситуація суттєво змінилася: банкам доводиться активно залучати працівників, і конкуренція за вакансії практично відсутня. Зараз на ринку є 10,8 тисячі вакансій при лише 8,8 тисячі резюме. Ще до великої війни фахівці з робітничими спеціальностями мали значний дефіцит на ринку праці.

Джерело: OBOZ.UA.

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