Диспропорции на рынке труда останутся неравномерными по регионам и отраслям и будут определяться изменениями структуры экономики.

НБУ отмечает, что по сравнению с прошлым годом наблюдается значительный рост количества вакансий в сфере охраны, строительства и рабочих профессий. А в сфере ИТ количество объявлений заметно уменьшилось. Кроме того, спрос на вакансии в области образования, дизайна, искусства и культуры оставался низким.

В первом полугодии количество мигрантов за рубежом выросло почти на 240 тыс. – до 6.6 млн человек. Кроме того, в дальнейшем снижался уровень участия в рабочей силе среди мужчин.

"Даже при дальнейшей нормализации условий функционирования экономики возвращение мигрантов в Украину, которые все больше адаптируются к жизни за рубежом, будет медленным. Кроме того, диспропорции на рынке труда останутся неравномерными по регионам и отраслям и будут определяться изменениями структуры экономики", – говорится в оценках Нацбанка. .

В августе 2021 года в Украине, согласно данным большого кадрового портала, за неделю было размещено 60,6 тысяч новых вакансий и опубликовано 96 тысяч резюме. Тремя годами позже, в августе 2024 года, количество резюме выросло до 88,1 тысяч, тогда как количество вакансий уменьшилось до 63,5 тысяч.

В течение трех лет количество вакансий (предложений по трудоустройству) выросло на 5,8%, тогда как количество резюме уменьшилось почти на 9%. Это учитывая, что часть территории Украины временно оккупирована, а страна находится в условиях полномасштабной войны.

Если раньше основным препятствием для развития работодатели считали отсутствие безопасности, то сегодня критически не хватает работников. Ситуация в отдельных отраслях выглядит еще хуже. Например, в банковском секторе сейчас есть 3,7 тысячи вакансий при только 2,7 тысячи резюме, что свидетельствует о превышении количества предложений над количеством желающих работать.

В августе 2021 года в банковской сфере было 4,4 тысяч претендентов на работу, тогда как появлялось всего 3,6 тысяч новых вакансий еженедельно. Это обеспечивало определенную конкуренцию на рынке труда. Сейчас ситуация существенно изменилась: банкам приходится активно привлекать работников и конкуренция за вакансии практически отсутствует. Сейчас на рынке есть 10,8 тысяч вакансий при всего 8,8 тысяч резюме. Еще до войны специалисты с рабочими специальностями имели значительный дефицит на рынке труда.

Источник: OBOZ.UA.

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