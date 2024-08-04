В Україні офіційно з'явиться нова професія. Національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт. Про це повідомили у Міністерстві економіки та уточнили, що треба буде робити українцям на новій роботі.

Йдеться про оператора з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер). Згідно з встановленим стандартом, доступно п'ять рівнів підготовки. Спеціаліст, що має базову кваліфікацію, може брати участь у нетехнічних обстеженнях. Наступний рівень дає змогу здійснювати технічні обстеження, а подальші рівні включають розмінування територій, будівель та інше.

"Це зокрема дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних", – йдеться у повідомленні.

Крім того, планується проведення ряду заходів для введення нової професії в правове поле після затвердження стандарту. Ці заходи включають присвоєння спеціального коду і упорядкування оплати праці.

Буде розроблено освітній стандарт на основі професійного стандарту, що дозволить отримати акредитацію від Міністерства освіти і випускати дипломованих демінерів, рівноцінних іншим професіям.

"Затверджений професійний стандарт, який відповідає вимогам IMAS, дозволить фахівцям, які мають міжнародний сертифікат, підтвердити свою кваліфікацію в Україні. Це означає також, що українські демінери, що пройдуть навчання за новим стандартом, також зможуть працювати у міжнародних компаніях без потреби починати навчання з самого початку", – резюмували в Мінекономіки.

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