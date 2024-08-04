В Украине официально появится новая профессия Национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт. Об этом сообщили в Министерстве экономики и уточнили, что придется делать украинцам на новой работе.

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Речь идет об операторе по поиску взрывоопасных предметов (деминер). Согласно установленному стандарту, доступно пять уровней подготовки. Специалист, имеющий базовую квалификацию, может участвовать в нетехнических обследованиях. Следующий уровень позволяет проводить технические обследования, а последующие уровни включают разминирование территорий, зданий и прочее.

"Это, в частности, позволит привлечь к гуманитарному разминированию ветеранов, которые после обучения смогут работать как у украинских операторов противоминной деятельности, так и международных", – говорится в сообщении.

Кроме того, планируется проведение ряда мер по введению новой профессии в правовое поле после утверждения стандарта. Эти меры включают присвоение специального кода и составление оплаты труда.

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Будет разработан образовательный стандарт на основе профессионального стандарта, который позволит получить аккредитацию от Министерства образования и выпускать дипломированных деминеров, равноценных другим профессиям.

"Утвержденный профессиональный стандарт, отвечающий требованиям IMAS, позволит специалистам, имеющим международный сертификат, подтвердить свою квалификацию в Украине. Это означает также, что украинские деминеры, которые пройдут обучение по новому стандарту, также смогут работать в международных компаниях без необходимости начинать обучение с самого начала", – резюмировали в Минэкономики.

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