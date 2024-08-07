На фронті загинув командир танкового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Мужній воїн із позивним «Фенікс» був братом лідера українського театрально-музичного гурту Schmalgauzen Владислава Михальчука.

У своєму зверненні до загиблого брата Владислав зазначив, що той був для нього прикладом, а також опублікував спільне фото, яке виявилося останнім.

«Брате, мій титан, мій наставник, мій ти. Це остання наша з тобою фотографія. Ти був і залишишся найсильнішим воїном і найкращим прикладом великої людини, яка здійснила великі подвиги для країни. Для мене. Ти навчив мене. Я буду нести це із собою. Ми йшли поруч із тобою все життя, ти знаєш це, і я це знаю. Великий воїн. Великий брат», - написав Михальчук.

Соліст гурту також дав обіцянку своєму загиблому братові:

«Смерть приходить неочікувано. Але я обіцяю тобі, що твій вогонь палатиме вічно. Я обіцяю тобі, що пам'ять не згасне ніколи. Фенікси ніколи не вмирають, ти тепер вічний. З попелу постає новий вогонь. Колись ми з тобою зустрінемося, коли-небудь ми знову будемо сміятися. Коли-небудь знову».

Друзі, колеги і шанувальники Владислава висловлюють йому і його родині слова співчуття і підтримки.

«Мої щирі співчуття.. він все ще з вами, у вашому серці, вічна памʼять герою!»,

«Мої щирі співчуття Вам та Вашій родині»,

«Обіймаю. честь Герою»,

«Вічна слава герою...співчуваємо, обіймаємо! Він буде поруч з вашою сім'єю, він завжди буде у ваших серцях, тримайтесь. Герої не вмирають, прийміть наші щирі співчуття».

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