Шаманка Сейраш повідомила, що скоро України отримає чергову фінансову допомогу і0020зможе зупинити наступ росіян на певному напрямку, але також є загроза втрат.

Про це вона розповіла на каналі «Прогноз».

Перше, що у нас по чомусь ключовому на найближчий тиждень плюс-мінус випадає, це якась домовленість, пов'язана із грошима. Уточнюю – де? У світі. Тобто ми говоримо про все-таки якісь гроші і якісь домовленості, пов'язані саме зі світом. Можливо, заяви від партнерів, передача якихось грошей.

Словом, це така якась ключова історія, яка да одна із перших у нас тут іде. Це про світ, допомога від світу, питання якихось фінансів. Тут не ресурсна історія, а саме фінансова. Може, нарешті знову ті активи доколихають, які колихають я вже не знаю, скільки часу. Це перший нюанс.

Другий нюанс. Пов'язано, найімовірніше, з полем бою. Двояка ситуація. З одного боку, ми маємо певні успіхи, Колісниця – просування, рух, а з іншого – у нас є загроза втрачання чогось Найімовірніше, унаслідок бойових дій, тобто просування ворога десь, не катастрофічно, але, однак, просування. Але Сімка – це все-таки більше про певні втратні моменти, і це може бути пов'язане з обстрілом, наприклад, влучанням, на жаль, ворога у якусь не інфраструктуру, а саме у військову історію протягом цього тижня. Тобто завдання нам якогось тилового удару.

І з гарного ще на тижні ми почуємо новину про блокування або про зупинку, найімовірніше, якогось просування у ворога. Тобто, можливо, на якійсь із ліній фронту ми будемо мати змогу зупинити їх, заблокувати їхнє просування.

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