В Одеській області група підлітків організувала вечірку біля меморіалу, присвяченого захисникам України, де грала російськомовна музика і вживали алкоголь. Правоохоронці вже розпочали розслідування для встановлення особи учасників та з'ясування всіх обставин події. Про це повідомили у ГУНП в Одеській області. Подія також викликала обурення українців, які почали активно коментувати скандальний інцидент.

У селі Холодна Балка, Біляївського району Одеської області, група молоді відзначилася пиятикою та танцями під російськомовну музику біля місцевого меморіалу. Їхні дії були зафіксовані на відео і розповсюджені через Телеграм-канали.

Правоохоронці вже зареєстрували інцидент і працюють над встановленням учасників та очевидців. Після з'ясування всіх обставин події буде надана правова кваліфікація, і винні можуть бути притягнуті до відповідальності.

В мережі спалахнула бурхлива дискусія, щодо цього інциденту. Багато користувачів мережі закликали сурово покарати винуватців, а інші не добирали слів, висловлюючись про вандалів:

"Там замість мізків плавлений сир походу", "Нехай їм ноги зламають", "Батьки такі ж як і вони їм пофіг", "Потрібно їх у катакомбах прогуляти в один бік", "Походу у них не те що мізків немає, навіть натяку на пару звилин немає, якщо вони це в інтернеті шукають".

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