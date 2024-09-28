Тепер, коли ви виростили та зібрали свіжий урожай картоплі зі свого городу, важливо знати, як зберегти її без льоху.

Не всі мають доступ до льоху, щоб зберегти там урожай картоплі на зиму, тому господині озвучили найкращі методи.

Як зберегти врожай картоплі на зиму без льоху, щоб вони були готовими до вживання протягом зимових місяців.

Якщо ви не готові вкластися в будівництво льоху, ось поради про те, як зберегти врожай картоплі без льоху.

Альтернативи для підвалів: спочатку знайдіть у будинку прохолодне та сухе місце.

Якщо ви плануєте зберігати врожай картоплі протягом усієї зими, вам потрібно буде просушити її близько двох тижнів. Повірте, це вартує невеликих додаткових зусиль. Сушіння ще більше зміцнить шкірку і допоможе залікувати будь-які невеликі порізи та синці.

Сушіння також є важливим кроком для продовження терміну зберігання вашої картоплі.

Як вилікувати картоплю?

Щоб пролікувати вашу картопля для зберігання, розкладіть її в один шар на підносах або картонних коробках.

Не багато з нас є ідеально контрольовані умови. Тому зробіть все можливе, щоб досягти цих переважних температур і знайти для них прохолодне місце, і накрийте коробки або підноси темними рушниками, щоб не допустити попадання світла (це найважливіша частина!), але дати можливість повітрям циркулювати.

Після двотижневого процесу дозрівання перевірте картоплю і використовуйте ту, що пом'ятий або зморщений, для вечері цього тижня.

Щоб зберегти врожай картоплі на зиму без льоху, тримайте її в прохолоді.

Перемістіть вашу картопля для зберігання в сухе, прохолодне місце для тривалого зберігання.

Ви можете зберігати картоплю у гаражі. Однак важливо, щоб картопля не змерзла.

Упакуйте картоплю у коробку, зберігайте картоплю в темному контейнері, що добре провітрюється, на ваш вибір.

Джерело: theprairiehomestead .

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