Дізнайтеся, що можна посадити будинки на балконі та підвіконні, адже корисне заняття, яке приносить численні вигоди.

Крім естетичної привабливості, ці рослини сприяють покращенню якості повітря, зниженню рівня стресу та зв'язку з природою, тому важливо знати, що можна посадити будинки на балконі та підвіконні.

Вибір правильних рослин для посадки будинку на балконі та підвіконні, щоб отримати хороший урожай може значно спростити процедуру догляду, зробивши весь процес приємним, а не обтяжливим.

Що можна посадити вдома на балконі та підвіконні та як отримати хороший урожай?

Полуниця стане чудовим доповненням до саду на балконі та стане однією з найкращих рослин для підвісних кошиків.

Підвісні кошики чудово підходять для будь-якого невеликого простору і особливо добре виглядають на крихітних балконах, де є багато стін, на яких можна повісити щось, але мало місця на рівні підлоги.

Полуниця – гідний претендент на ідеальний урожай для підвісних кошиків.

Якщо ви хочете мати під рукою свіжі помідори , особливо сорти чері, вирощування їх на балконі може бути чудовим варіантом для вирощування, оскільки вони люблять сонце, але вимагають захисту від дощу.

Оскільки помідори чудово ростуть у горщиках, це робить їх ідеальними.

Вирощувати смачні перці та чилі можна, але тільки якщо посадити їх у місці, де вони отримуватимуть багато сонячного світла, тому балкони та сонячні підвіконня відмінно підходять для цього.

Знову ж таки, вибирайте різні сорти перцю та чилі, і ви додасте чудових фарб у простір вашого балкона.

Можливо, ви вже знаєте, що трави відмінно ростуть у контейнерах, тому їх добре вирощувати і на балконах.

І оскільки вони не вимагають багато уваги, це одна з найпростіших у вирощуванні рослин на балконі.

Джерело: housebeautiful .

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