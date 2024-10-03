Незалежно від того, які види півонії ви вирощуєте, правильне добриво півонії має багато переваг, названий найкращий спосіб.

У цій статті ви дізнаєтеся про всі добрива півонії восени, включаючи найкращі продукти та методи, які слід використовувати для правильного виконання роботи.

Забезпечення правильного балансу поживних речовин для ваших півонів має багато переваг.

Чим удобрювати півонії восени? Дачники назвали найкращий спосіб.

Правильне добриво півонів також призводить до отримання більш здорових рослин, які більш стійкі до посухи і менш схильні до грибкових захворювань, таких як сіра гниль і борошниста роса.

Добриво півонії восени також може допомогти підтримувати pH грунту в потрібному для півонії діапазоні (від 6,5 до 7).

Почніть з компосту для півонії. Як і у випадку з більшістю багаторічних садових рослин, найкращим джерелом харчування для ваших півонів є органічна речовина в ґрунті навколо їхнього коріння.

У міру того, як ґрунтові мікроби переробляють органічну речовину, вони виділяють у ґрунт широкий спектр поживних речовин для півоній, які вони можуть використовувати.

Деякі садівники навіть використовують компост як мульчу для удобрення півонії восени, щоб допомогти зменшити бур'яни навколо багаторічних рослин та інших рослин.

Не наносьте компост (або будь-яку іншу мульчу) прямо на верхівки півонії або не притискайте його до молодих стебел.

Натомість посипте компостом нові пагони півонії або зробіть «бублик» з компосту навколо крони рослини. Це допоможе запобігти гниття крони, яке може оселитися, коли мульчу насипано на рослини.

На додаток до компоста, ви також повинні підгодовувати ваші півонії гранульованим добривом.

Джерело: savvygardening .

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