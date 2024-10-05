Садівники назвали найкращі способи, як виростити базилік у горщику на підвіконні.

Якщо ви колись замислювалися про врожай базиліка в горщиках, тут ви дізнаєтесь, як виростити його на підвіконні.

За відповідних умов базилік, вирощений на підвіконні, може бути таким же успішним, як рослини в саду, - не побоюючись, що комахи або тварини поглинуть рослини.

Як виростити базилік у горщику на підвіконні?

Базилік можна висаджувати в приміщенні будь-якої пори року, або вирощуючи його з насіння, або купуючи базилік в супермаркеті.

Як вирощувати базилік на підвіконні?

Вирощування базиліку в приміщенні не дуже відрізняється від вирощування його в саду.

Сонячне світло для базиліка в горщику на підвіконні . Незалежно від того, чи вирощується базилік у приміщенні чи на відкритому повітрі, йому потрібна достатня кількість світла – не менше шести годин прямого сонячного світла на день.

Освітлення на підвіконні для базиліка. Якщо ви використовуєте люмінесцентні лампи, тримайте базилік під ними протягом 12 годин на день.

Не ставте базилік у місцях, де воно може зазнати різкого або холодного вітру, наприклад, перед відкритим вікном взимку або поряд з кондиціонером. Рослини базиліка також люблять неабияку вологість, тому час від часу обприскуйте свою рослину, особливо якщо у вашому будинку особливо сухо.

Полив базиліка. Для досягнення найкращих результатів намагайтеся регулярно підтримувати вологість ґрунту у ваших базиліках.

Оскільки базилік збирають постійно, йому потрібна невелика кількість добрива, щоб продовжувати виробляти своє чудове листя.

Використовуйте повне рідке добриво, розбавлене наполовину один раз на місяць. Якщо рослина не росте, тимчасово збільште підживлення до двох разів на місяць.

Джерело: цяпруза .

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