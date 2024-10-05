Використання правильного ґрунту для вирощування насіння - відмінне підходить для початку, дізнайтеся, як вибрати його для розсади на підвіконні.

Незалежно від типу ґрунту, першим базовим компонентом для посіву насіння в ґрунт на підвіконні є добриво.

Він покращує водоутримуючу здатність піщаних ґрунтів та покращує дренаж глинистих ґрунтів.

Як вибрати насіння для розсади на підвіконні? Фермери розкрили усі нюанси.

Перший крок — вибрати, які рослини ви вирощуватимете з насіння.

Подумайте скільки у вас місця для вирощування розсади?

Якщо ви починаєте вирощувати розсаду у приміщенні, вам потрібно буде знайти тепле місце для пророщування насіння та добре освітлене місце для розсади.

Якщо у вас тільки невелике підвіконня, то не чекайте, що ви зможете виростити достатньо рослин із насіння, щоб заповнити великий сад.

Аналогічно, подумайте, скільки у вас часу. Саджанці вимагають щоденної уваги, а пересадка може тривати багато часу. Переконайтеся, що у вас достатньо часу, щоб дати вашій розсаді необхідний догляд та увага!

Як вибрати ґрунт для розсади на підвіконні?

Початкова суміш для насіння – це легка суміш матеріалів, спеціально розроблена для сприяння проростанню насіння фруктів та овочів.

Її склад спрямовано забезпечення ідеального середовища для ніжної розсади.

Деякі типові компоненти початкової суміші для насіння включають торф'яний мох або кокосову койру, перліт або вермікуліт, а іноді і невелику кількість компосту.

Ці інгредієнти створюють добре аеровану, утримуючу вологу та стерильне середовище для вирощування розсади.

Джерело: bokashiliving .

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