Тут ви дізнаєтеся про все, що вам потрібно знати для успішного вирощування петрушки та кропу у квартирі.
Щоб почати вирощувати петрушку та кріп у квартирі, вам потрібно переконатися, що рослини висаджені у вологий ґрунт.
Якщо грунт повністю висохне, коріння петрушки та кропу в квартирі помре, і рослині буде важко відновитися. З іншого боку, якщо коріння піддаватиметься впливу стоячої води занадто довго, вони можуть згнити.
Як виростити петрушку та кріп у квартирі? Головні правила гарного врожаю.
Ґрунт: Для зростання трав петрушки та кропу потрібна багата поживними речовинами ґрунт, і ви можете добитися цього, купивши ґрунтову суміш для приміщень.
Не використовуйте ґрунт для вулиці, оскільки він занадто щільний для приміщень.
Крім того, ви ризикуєте занести шкідників усередину.
Контейнер: Трави петрушки та кропу можуть рости практично у будь-якому контейнері, якщо є місце для стоку води – дренаж важливий, щоб трави не застоювались у воді.
Прикладами є керамічні, глиняні або пластикові горщики. Ви навіть можете використовувати пластикові контейнери для фруктів розміром з пінту, в яких продаються чорниця та полуниця.
Кращі горщики для вирощування петрушки та кропу в квартирі:
Дренаж - це ключовий момент при виборі горщика для вашої кімнатної трави.
Будь то пластиковий, глиняний або теракотовий горщик, використовуйте контейнер з отворами в дні, щоб вода могла виходити (ви також можете просвердлити отвори в дні, щоб створити власну дренажну систему).
Джерело: integrishealth .
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