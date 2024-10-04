Петрушка і кріп - досить універсальні трави, які надають смаку вашим стравам, тому важливо знати, як їх виростити в квартирі.

Тут ви дізнаєтеся про все, що вам потрібно знати для успішного вирощування петрушки та кропу у квартирі.

Щоб почати вирощувати петрушку та кріп у квартирі, вам потрібно переконатися, що рослини висаджені у вологий ґрунт.

Якщо грунт повністю висохне, коріння петрушки та кропу в квартирі помре, і рослині буде важко відновитися. З іншого боку, якщо коріння піддаватиметься впливу стоячої води занадто довго, вони можуть згнити.

Як виростити петрушку та кріп у квартирі? Головні правила гарного врожаю.

Ґрунт: Для зростання трав петрушки та кропу потрібна багата поживними речовинами ґрунт, і ви можете добитися цього, купивши ґрунтову суміш для приміщень.

Не використовуйте ґрунт для вулиці, оскільки він занадто щільний для приміщень.

Крім того, ви ризикуєте занести шкідників усередину.

Контейнер: Трави петрушки та кропу можуть рости практично у будь-якому контейнері, якщо є місце для стоку води – дренаж важливий, щоб трави не застоювались у воді.

Прикладами є керамічні, глиняні або пластикові горщики. Ви навіть можете використовувати пластикові контейнери для фруктів розміром з пінту, в яких продаються чорниця та полуниця.

Кращі горщики для вирощування петрушки та кропу в квартирі:

Дренаж - це ключовий момент при виборі горщика для вашої кімнатної трави.

Будь то пластиковий, глиняний або теракотовий горщик, використовуйте контейнер з отворами в дні, щоб вода могла виходити (ви також можете просвердлити отвори в дні, щоб створити власну дренажну систему).

Джерело: integrishealth .

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