Посадка горіхів із насіння вимагає терпіння, оскільки вони зазвичай не починають давати хороший урожай доти, доки не пройде досить багато часу.
Вам також слід враховувати наслідки вирощування горіхів у саду, оскільки вони можуть висмоктувати поживні речовини з інших рослин.
Дотримуйтесь цього покрокового керівництва, щоб посадити горіх так, щоб він прижився:
1. Зберіть насіння з горіхів. Зберіть свіжі волоські горіхи і видаліть зовнішню зелену шкірку навколо їхньої шкаралупи.
2. Підготуйте насіння.
Замочіть волоські горіхи у відрі з водою на строк до трьох днів, щоб розм'якшити їх зелену зовнішню шкірку, і ви зможете очистити її вручну.
Ви також можете розрізати їхню розм'якшену шкірку кишеньковим ножем.
Наприкінці процесу у вас мають бути волоські горіхи, які все ще мають характерну коричневу шкаралупу.
3. При посадці горіха потрібна холодна стратифікація насіння. Вам знадобиться використовувати холодну стратифікацію – змусити насіння перейти у стан спокою, імітуючи зимові умови – щоб прискорити проростання насіння волоського горіха.
4. Перевірте наявність паростків горіха. Через три-чотири місяці насіння волоського горіха повинно мати невеликі паростки, які виглядають з верхньої частини їхньої шкаралупи. Коли ви побачите паростки, дістаньте насіння з холодильника і тримайте його вологим.
5. Виберіть місце для посадки, де ваше дерево горіха отримуватиме багато прямого сонячного світла. Підготуйте місце з багатим, добре дренованим грунтом і очистіть територію від іншої рослинності та будь-якого великого каміння або коріння.
6. Посадіть саджанці. Посадіть насіння горіха на глибину і утрамбуйте їх землею.
7. Полийте саджанці горіха відразу після посадки. Приготуйтеся спостерігати, як насіння волоського горіха виростає в молоді дерева і дозріє в наступні роки.
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