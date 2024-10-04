Читайте далі, щоб дізнатися про те, як посадити горіх у своєму саду, щоб він прижився.

Посадка горіхів із насіння вимагає терпіння, оскільки вони зазвичай не починають давати хороший урожай доти, доки не пройде досить багато часу.

Вам також слід враховувати наслідки вирощування горіхів у саду, оскільки вони можуть висмоктувати поживні речовини з інших рослин.

Дотримуйтесь цього покрокового керівництва, щоб посадити горіх так, щоб він прижився:

1. Зберіть насіння з горіхів. Зберіть свіжі волоські горіхи і видаліть зовнішню зелену шкірку навколо їхньої шкаралупи.

2. Підготуйте насіння.

Замочіть волоські горіхи у відрі з водою на строк до трьох днів, щоб розм'якшити їх зелену зовнішню шкірку, і ви зможете очистити її вручну.

Ви також можете розрізати їхню розм'якшену шкірку кишеньковим ножем.

Наприкінці процесу у вас мають бути волоські горіхи, які все ще мають характерну коричневу шкаралупу.

3. При посадці горіха потрібна холодна стратифікація насіння. Вам знадобиться використовувати холодну стратифікацію – змусити насіння перейти у стан спокою, імітуючи зимові умови – щоб прискорити проростання насіння волоського горіха.

4. Перевірте наявність паростків горіха. Через три-чотири місяці насіння волоського горіха повинно мати невеликі паростки, які виглядають з верхньої частини їхньої шкаралупи. Коли ви побачите паростки, дістаньте насіння з холодильника і тримайте його вологим.

5. Виберіть місце для посадки, де ваше дерево горіха отримуватиме багато прямого сонячного світла. Підготуйте місце з багатим, добре дренованим грунтом і очистіть територію від іншої рослинності та будь-якого великого каміння або коріння.

6. Посадіть саджанці. Посадіть насіння горіха на глибину і утрамбуйте їх землею.

7. Полийте саджанці горіха відразу після посадки. Приготуйтеся спостерігати, як насіння волоського горіха виростає в молоді дерева і дозріє в наступні роки.

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