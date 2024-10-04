Як і всі кущі, агрус також потребує догляду восени для отримання багатого врожаю.

Як доглядати аґрус восени, щоб сусіди заздрили врожаю, ви можете дізнатися в цій статті.

Щоб ягідні кущі агрусу постійно давали добрий урожай і залишалися здоровими, їх слід регулярно обрізати і таким чином омолоджувати.

Це пов'язано з тим, що кущі агрусу зазвичай виробляють ароматні ягоди на пагонах у віці від одного до трьох років.

Ви також можете запобігти появі цвілі на ягодах, обрізаючи гілки, які лежать горизонтально. Проріджуючи зрізом аґрус, ви також забезпечуєте достатню циркуляцію світла та повітря, що допомагає тримати хвороби під контролем.

Доглядова обрізка куща аґрусу восени: як це зробити?

Загалом обрізка аґрусу проводиться за однією і тією ж схемою щороку:

Видаляйте пагони агрусу, які розташовані надто близько до землі або яким виповнилося 4 роки і більше.

Залишіть 3-8 одно-трирічних бічних пагонів аґрусу, оскільки вони принесуть найбільше плодів наступного року.

Також слід залишити 3-8 нових і добре сформованих пагонів з попереднього року, оскільки вони забезпечать ваш урожай аґрусу в наступні роки та замінять старі пагони.

При догляді за агрусом слід пам'ятати таке:

Загалом, укоротіть пагони приблизно на третину. Слабкі пагони аґрусу – наполовину.

Якщо нові пагони не виросли, слід обрізати 1–3 старі пагони приблизно на 5 см, щоб залишилося кілька очок або нирок.

Переконайтеся, що лезо ваших ножиць гостре та чисте. Чисті та гладкі зрізи гояться швидше та знижують ризик захворювань аґрусу.

Джерело: fryd .

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