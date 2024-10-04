Садівники розкрили правила, як обрізати абрикос восени, щоб добре плодоносив.

Абрикосове дерево виглядає краще та дає більше плодів, якщо його правильно обрізати, дізнайтеся, як це зробити правильно.

Як обрізати абрикос восени, щоб добре плодоносив?

Процес створення сильного, продуктивного дерева починається з моменту посадки і продовжується протягом усього його життя. Як тільки ви дізнаєтесь, як обрізати абрикосове дерево, ви зможете з упевненістю розпочати цю щорічну роботу.

Як обрізати абрикос восени?

Обріжте дерево вперше після посадки. Це допоможе дереву розвинути міцну структуру. Ви пожинатимете плоди абрикос як ранньої обрізки, так і подальшої обрізки абрикосового дерева протягом багатьох років.

Обрізання абрикосових дерев під час посадки.

Знайдіть кілька міцних гілок, які ростуть більше вшир, ніж вгору, перш ніж розпочати обрізання. Кажуть, що ці гілки мають широку розвилку, маючи на увазі кут між основним стволом та гілкою.

Пам'ятайте про ці гілки, тому що саме їх ви хочете зберегти.

Ось кроки по обрізці нещодавно посадженого абрикосового дерева:

Для початку видаліть усі пошкоджені або зламані пагони та гілки на дереві абрикоса.

Видаліть всі гілки на абрикосах з вузькою розвилкою - ті, які ростуть більше вгору, ніж ушир.

Видаліть усі гілки на деревах абрикосів, що знаходяться на висоті менше 46 см від землі.

Укоротіть основний стовбур абрикоса до висоти 91 см.

При необхідності видаліть додаткові гілки на абрикосах восени, щоб вони плодоносили холошо, залишаючи відстань між ними не менше 15 см.

Укоротіть бічні гілки, що залишилися, до довжини 5–10 см. На кожному прядиві повинна бути хоча б одна нирка.

Джерело: gardeningknowhow .

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