Выращивание абрикосов из косточки возможно, дешево и весело, узнайте, как вырастить абрикосовое дерево из косточки

Выращивание абрикосов из косточки — это простой проект, и, по сути, косточки от самых разных фруктов можно использовать для выращивания деревьев.

Как вырастить абрикосовое дерево из косточки?

Чтобы начать посадку абрикосовых косточек, выберите сочный сорт абрикоса среднего или позднего срока созревания, в идеале тот, который был выращен из самой косточки.

Очистите мякоть абрикоса и разложите их на газете на три часа или около того, чтобы они высохли. Теперь вам нужно вытащить косточку из косточки.

Осторожно используйте молоток по боку косточки, чтобы расколоть ее. Вы также можете использовать орехокол или тиски.

Идея состоит в том, чтобы вытащить косточку из косточки, не раздавливая ее.

Если вы сомневаетесь, что какой-либо из этих методов сработает для вас, в качестве последнего средства вы можете просто посадить всю косточку, но прорастание займет больше времени.

После того, как вы извлечете косточки, дайте им высохнуть на газете еще несколько часов.

Теперь вы можете хранить их в закрытой банке или пластиковом пакете с застежкой-молнией в холодильнике, чтобы семена стратифицировались в течение 60 дней.

Время посадки семян абрикоса из косточек определяется, как только вы увидите появление корней.

Чтобы вырастить абрикосовое дерево из косточки, посадите прорастающие семена в горшок, наполненный почвой, корнем вниз.

Держите растущие абрикосы из косточки на солнечном окне, под лампами для выращивания или в теплице, пока они не подрастут и не придет время пересаживать их в сад.

Источник: gardeningknowhow.

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