Секрет сильних, здорових та продуктивних рослин, дізнайтеся, які дерева обов'язково потрібно обрізати восени.

Варто дізнатися, які дерева обов'язково потрібно обрізати восени, а які слід дати спокій до весни.

Зазвичай обрізання листопадних плодових дерев, таких як яблуні, груші та кісточкові, відкладають до весни.

Однак, якщо дерева вже сформувалися, обрізання можна проводити восени, як тільки закінчиться період збирання врожаю.

Це знижує інтенсивне вегетативне зростання і дозволяє рослинам зосередитися на цвітінні та плодоношенні навесні.

Які дерева потрібно обрізати восени?

Дерева та чагарники з літнім чи осіннім цвітінням: Вони цвітуть на нових пагонах року. Осіння обрізка може стимулювати зростання та цвітіння наступного року.

Завжди видаляйте мертву і хвору деревину і будь-які гілки, що перекривають один одного.

Це сприяє циркуляції повітря, що допомагає зменшити кількість шкідників та хвороб та збільшує шанси на запилення». Потім видаліть молоді надлишки росту на основних гілках, але залиште відростки з квітковими бруньками.

Обрізайте восени малину літнього плодоношення та гібридну ожину після збирання врожаю.

Обрізайте початки, що плодоносять цього року, до рівня землі, але залишайте нові пагони, оскільки вони будуть плодоносити в новому сезоні. Осінню малину можна обрізати рівня землі після закінчення плодоношення.

Кращі поради з обрізання дерев восени:

Завжди використовуйте чисті, гострі інструменти для обрізання дерев восени.

В іншому випадку ви ризикуєте залишити рани, які можуть стати вхідними воротами для грибків чи хвороб.

Використовуйте правильний інструмент для обрізання дерев восени.

Секатори відмінно підходять для гілок діаметром менше 2 см. Для більш товстих пагонів використовуйте сучкорізи або садову пилку.

Обрізайте трохи вище бруньки на зовнішній стороні стебла, щоб стимулювати нове зростання від центру рослини. Робіть зріз під кутом 45°, щоб запобігти гниття та грибкових проблем.

Джерело: bunnings .

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