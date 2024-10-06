Фахівці оприлюднили прогноз магнітних бур на тиждень із 7 по 13 жовтня, дізнайтеся, коли потрібно зберегти здоров'я.

Фахівці зазначають, що магнітні бурі цього тижня з 7 по 13 жовтня буде такої сили, що люди відчуватимуть її вплив кілька днів.

Експерти оприлюднили прогноз магнітних бур на тиждень із 7 по 13 жовтня.

Серед симптомів магнітної бурі для метеозалежних людей – запаморочення, сонливість, почастішання пульсу, незрозумілу тривожність та перепади настрою.

Загальна порада для всіх – пити більше чистої води та зменшити вживання солі. Також варто добре висипатися, та й загалом більше відпочивати.

Метеозалежним людям варто особливо уважно ставитись до свого здоров'я у цей період. Пам'ятайте, що метеозалежність не тільки можна, а й потрібно лікувати. Інакше зростає ризик виникнення інфаркту, гіпертонічного кризу чи інсульту.

Вчені прогнозують кілька хвиль серйозних магнітних бур на тижні з 7 по 13 жовтня:

Перший спалах очікується 5 жовтня. Магнітна буря триватиме близько двох діб і досягне інтенсивності в 3 бали за п'ятибальною шкалою.

Другий геошторм очікується з 10-11 жовтня до 12-13 жовтня, його сила також оцінюється як помірна від 3 до 4 балів.

Серйозна магнітна буря місяця очікується з 22 по 24 жовтня з можливим продовженням до 26 числа. Її інтенсивність прогнозується на тому ж рівні – 3-4 бали.

Найсильніша магнітна буря буде з 22 по 26 жовтня - вона буде тривалою, але слабкою, не більше ніж 4 бали.

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