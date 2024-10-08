Садівникам слід знати, як восени правильно підживлювати вишні і для чого це потрібно.

Фактично, основним результатом застосування добрива для підживлення вишні з високим вмістом азоту є сильніше зростання листя.

Підживлюйте дерево, якщо зростання листя повільне.

Але розглядайте добриво для вишневих дерев тільки в тому випадку, якщо середній річний приріст гілок не перевищує 20,5 см.

Ви можете розрахувати це, вимірявши минулорічні шрами від лусочок нирок, які утворилися на кінчику втечі.

Якщо ви продовжите лити азотні добрива, ваше дерево може виростити довші гілки, але за рахунок плодів. Вам потрібно дотримуватись балансу між наданням допомоги вашому вишневому дереву та передозуванням добрива.

Коли восени підживлювати вишні?

Якщо ваша вишня посаджена на сонячній ділянці у родючому, добре дренованому грунті, йому, можливо, не потрібні добрива. Вам потрібно буде провести аналіз ґрунту, перш ніж починати удобрювати вишневі дерева чимось, крім азоту.

Якщо аналіз покаже, що у ґрунті не вистачає важливих поживних речовин, ви можете додати їх.

Також пам'ятайте, що найкращий час для підживлення вишні – прохолодний сезон. Не починайте удобрювати вишневі дерева пізно навесні чи влітку.

Такий час добрива вишневих дерев стимулює зростання листя наприкінці літа, пригнічує плодо нення і робить дерево вразливим до зимових травм.

Як підживлювати вишневі дерева восени?

Якщо зростання вашої вишні становить менше 20,5 см на рік, йому може знадобитися добриво для вишневих дерев.

Якщо це так, купіть збалансоване гранульоване добриво, наприклад, 10-10-10. Кількість добрива, що вноситься, залежить від кількості років з моменту посадки дерева у вашому саду.

Вносите 45,5 г азоту на рік віку дерева, максимум до 453,5 г.

Завжди читайте інструкції на упаковці та дотримуйтесь їх.

Зазвичай добрива вносяться шляхом розкидання зерен навколо стовбура вишні, до межі крапельної лінії дерева.

Джерело: gardeningknowhow .

Останні новини України:

Колорадський жук зникне: що посадити на городі для відлякування шкідника.

Урожай огірків буде ще більшим: що можна посадити поряд.

Виросте соковита та хрумка: чим підгодувати капусту після висадки у відкритий ґрунт.