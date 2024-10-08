Садівники назвали найкраще місце та час для посадки волоських горіхів восени.

Дерево волоського горіха можна садити будь-якої пори року, поки земля не замерзла, хоча дерева, посаджені восени та взимку, часто приживаються найкраще.

Як посадити волоський горіх?

Видаліть мох з основи волоського горіха, викопайте яму трохи глибше кореневої системи і вдвічі ширше.

Волоські горіхи найкраще почуваються у вільно дренованій, родючому грунті, що утримує вологу, в самому сонячному місці.

Тяжкі глинисті або піщані ґрунти не є ідеальними для волоських горіхів. Уникайте відкритих ділянок або морозних кишень, де сильні вітри та пізні заморозки можуть пошкодити квіти.

Згодом і в правильних умовах дерево волоського горіха виросте високим із широким пологом, тому його не слід садити там, де йому може бути тісно.

Потім, щоб посадити волоський горіх восени, засипте її невеликою кількістю торфу і кісткового борошна або компосту. Помістіть корінь у яму і знову засипте, добре ущільнюючи ґрунт. Добре полийте.

Мульчування навколо основи волоського горіха тріскою або тирсою допоможе ґрунту утримувати вологу і відлякає бур'яни.

Протягом перших кількох сезонів розумно встановити міцний кілочок, який буде підтримувати стовбур волоського горіха, що формується, і сприятиме сильному зростанню коренів.

Укорінені дерева волоського горіха мають велику кореневу систему, тому їх не потрібно часто поливати, але протягом перших кількох сезонів дерево слід поливати регулярно і рясно протягом спекотного та сухого літа.

Провесною ви можете стимулювати здорове зростання рослин, внісши якісну мульчу або багаті азотом добрива.

Волоські горіхи слід обрізати тільки пізно восени, оскільки вони будуть кровоточити, якщо їх обрізати навесні. Потрібне мінімальне обрізання, але гілки стануть більшими, тому видаліть всі невдало розташовані якомога раніше. Не видаляйте більше однієї п'ятої крони щороку.

Джерело: glut.co.

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