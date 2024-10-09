Садівники докладно розповіли, як треба обрізати аґрус восени, щоб отримувати максимальний урожай.

Дізнайтеся, як потрібно обрізати аґрус восени, щоб отримувати найкращий урожай плодів з року в рік.

Агрус - надзвичайно продуктивний чагарник з м'якими плодами, який виграє від щорічної обрізки, щоб забезпечити максимально можливий урожай.

Як потрібно обрізати аґрус восени:

Вибірково обрізаючи старі гілки та стимулюючи розвиток молодих і більш продуктивних гілок аґрусу, ви можете гарантувати собі рясний урожай кислих плодів рік у рік.

Перш ніж приступити до обрізки аґрусу, продезінфікуйте секатор або секатор і не забувайте надягати товсті рукавички, так як у аґрусу гострі шипи.

Щоб обрізати сформований аґрус, спочатку потрібно видалити всі мертві, хворі та слабкі гілки до самої землі. Також постарайтеся обрізати гілки, що перетинаються і труться, які можуть стати потенційними точками входу для хвороб у майбутньому.

Визначте найстаріші чотирирічні пагони на кущі агрусу і постарайтеся видалити близько третини цих старих стебел. Вік гілок можна легко визначити за кольором деревини.

Прагніть до відкритої форми аґрус і видаляйте всі стебла, які перевантажені, низько розташовані або не відповідають бажаній формі. Зрештою ви хочете залишити 9-12 міцних і здорових пагонів з гарним поєднанням одно-, дво- та трирічного зростання.

Найкраще дотримуватися правила обрізки на одну третину при обрізанні аґрусу і не видаляти більше третини всієї деревини за один раз. Вибрані пагони аґрусу, що залишилися, слід обрізати на одну третину.

Нещодавно посаджений аґрус слід обрізати наполовину під час посадки. Протягом перших двох років обрізки агрусу просто видаліть усі пошкоджені або тертьові гілки і виберіть п'ять або шість найздоровіших гілок, щоб знову обрізати їх наполовину взимку.

Видаліть всі інші стебла агрусу разом з будь-якими відростками та пагонами внизу стебла.

Джерело: homesandgardens .

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