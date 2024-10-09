Хазяйки дали дієві поради, як восени захистити айстри від раптових морозів.

Господині дали дієві поради, як восени захистити айстри від раптових морозів і що потрібно знати про їхній звільнення.

Як восени захистити айстри від раптових морозів?

Приблизно кожні три роки кореневі пучки айстр слід викопувати та розділяти, щоб рослини не ставали надто деревними та не вмирали в центрі.

Айстри помірно потребують підживлення і цінують підживлення збалансованим квітковим добривом двічі на місяць, починаючи з весни і продовжуючи доти, доки не почнуть розкриватися квіти.

Надлишок поживних речовин айстр може скоротити час цвітіння, тому припиніть підживлення айстр у серпні.

Отже, як же восени захистити айстри від раптових морозів:

Коли настане осінь і айстри перестануть цвісти, рясно полийте їх за кілька тижнів до перших заморозків.

Зріжте листя айстр після заморозків (або залиште айстри стояти до весни, щоб ними могли насолодитися дикі тварини). Накрийте айстри кількома дюймами мульчі, щоб захистити коріння в зимовий період.

Поширені шкідники та хвороби рослин. Іржа та борошниста роса можуть вражати листя айстри.

Дотримуйтесь рекомендацій щодо правильного розміщення рослин астр, щоб покращити циркуляцію повітря, і уникайте розбризкування води, щоб запобігти цим проблемам.

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