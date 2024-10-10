Садівники розповіли, що робити восени із рослинами на балконі, щоб вони не загинули через перші заморозки.

Жовтень - ідеальний час для догляду за рослинами на балконі , щоб вони не змерзли і радували вас у майбутньому.

Збережіть урожай, який міг з'явитися на вашому балконі шляхом консервування, заморозки або сушіння, щоб насолоджуватися уподобаннями вашого саду в холодні місяці.

Також можна посадити овочі холодного сезону, такі як капуста, шпинат, салат, щоб продовжити врожай восени на балконі. Ці витривалі рослини процвітають за нижчих температур і додають поживну різноманітність у ваші страви.

Отже, що робити восени з рослинами, які знаходяться на балконі?

Посадка цибулин на балконі у жовтні:

Жовтень - найкращий час для посадки весняноквітучих цибулинних. Тюльпани, нарциси та крокуси слід садити зараз, щоб забезпечити яскравий та яскравий балкон, коли настане весна.

Підготуйте грунт вашого балкона до зими, додавши компост або гній, що добре перепрів. Це удобрить ґрунт та забезпечить рослини необхідними поживними речовинами в період спокою.

Обрізайте багаторічні рослини, які закінчили цвітіння, а також підрізайте, щоб надати їм форми та стимулювати здорове зростання.

Видаляйте мертві або хворі гілки, щоб запобігти поширенню хвороб.

Слідкуйте за прогнозом погоди та вкривайте рослини восени на балконі, чутливі до холоду, морозостійкої тканини або мішковини, якщо очікуються заморозки. Цей додатковий шар захисту може суттєво вплинути на їхнє виживання.

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