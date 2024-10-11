Як і всі шкідники, кроти такі ж шкідливі, як і всі інші, проте садівники розкрили, чим корисний кріт для городу.

Кроти - м'ясоїдні істоти, які живуть у землі, харчуючись хробаками, личинками та личинками, дізнайтеся, чим корисний кріт для городу.

Щоб вижити, кроти повинні з'їдати близько половини своєї ваги на день; якщо вони відчувають, що їм не вистачає їжі, вони викопують більше ям на поверхні, щоб збільшити шанси зловити комах.

Чим корисний кріт для городу?

Кроти не завдають особливої ​​шкоди, хіба що псують ваш ландшафт, що для затятого садівника або ландшафтного дизайнера може бути вкрай обтяжливо. Тим не менш, кроти допомагають аерувати ґрунт, що робить газон здоровим і міцним.

Чи шкідливі кроти для вашого двору/саду?

При спробі запобігти появі кротів наша перша реакція - притоптати їх пагорби, маючи намір закрити їх тунелі. Однак кроти — професійні землекопи, а це означає, що вирівнювання цих пагорбів землі буде марною тратою вашого часу, бо вони з радістю зроблять ще.

Кроти не люблять нарциси, чорнобривці та аліуми. Огородіть свій сад цими квітучими рослинами, щоб відлякати кротів.

Ці натуральні відлякувачі кротів - набагато безпечніші варіанти, особливо якщо у вас є маленькі діти, домашні тварини та інші дикі тварини, які часто відвідують ваш город.

Джерело: pestdefence .

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