Кроти - м'ясоїдні істоти, які живуть у землі, харчуючись хробаками, личинками та личинками, дізнайтеся, чим корисний кріт для городу.
Щоб вижити, кроти повинні з'їдати близько половини своєї ваги на день; якщо вони відчувають, що їм не вистачає їжі, вони викопують більше ям на поверхні, щоб збільшити шанси зловити комах.
Чим корисний кріт для городу?
Кроти не завдають особливої шкоди, хіба що псують ваш ландшафт, що для затятого садівника або ландшафтного дизайнера може бути вкрай обтяжливо. Тим не менш, кроти допомагають аерувати ґрунт, що робить газон здоровим і міцним.
Чи шкідливі кроти для вашого двору/саду?
При спробі запобігти появі кротів наша перша реакція - притоптати їх пагорби, маючи намір закрити їх тунелі. Однак кроти — професійні землекопи, а це означає, що вирівнювання цих пагорбів землі буде марною тратою вашого часу, бо вони з радістю зроблять ще.
Кроти не люблять нарциси, чорнобривці та аліуми. Огородіть свій сад цими квітучими рослинами, щоб відлякати кротів.
Ці натуральні відлякувачі кротів - набагато безпечніші варіанти, особливо якщо у вас є маленькі діти, домашні тварини та інші дикі тварини, які часто відвідують ваш город.
Джерело: pestdefence .
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