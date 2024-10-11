Потрібно підготувати гортензії до зими цього сезону, але не знаєте, з чого почати – тут ви знайдете всі відповіді.

Як підготувати гортензії до зими:

Зимовий догляд не обов'язково має бути складним завданням, але він може змусити багатьох садівників відчути себе трохи пригніченими.

Є кілька простих речей, які ви можете зробити, щоб підготувати гортензію до зими, а також зберегти її у безпеці під час сильних холодів та вітрів.

Залежно від того, який вид гортензії ви вирощуєте у себе на подвір'ї, обрізка може стати чудовим способом захистити її від можливих зимових ушкоджень.

Гортензію крупнолисту, не слід обрізати надто пізно восени. Це з тим, що це вид формує квіткові нирки на старих пагонах. Якщо ви обрізаєте надто довго після закінчення періоду цвітіння, ви ризикуєте обрізати свої квіткові бруньки.

Інші види гортензій можна обрізати восени або навесні, оскільки вони цвітуть на нових пагонах. Обрізка гортензій не завжди потрібна, але вона може принести велику користь чагарнику. Можливо, вам варто врахувати, де знаходяться ваші гортензії і наскільки вони захищені від снігу.

Додавання добрив до гортензій надто пізно восени може викликати пізній стрибок зростання. Це небезпечно, оскільки зростання не встигне зміцніти до настання зимових холодів.

Однак додавання компосту до вашого саду додасть вашим гортензіям такі необхідні поживні речовини без того поштовху, який дадуть вашим рослинам хімічні добрива.

Джерело: epicgardening .

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