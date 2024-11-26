Для отримання цієї надбавки необхідно подати заявку до Пенсійного фонду України.

Деякі пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку до своєї пенсії, яка призначається через стан здоров'я для людей, які потребують постійного стороннього догляду.

Про це інформують у Пенсійному фондф України.

Хто має право на таку доплату

Доплати для осіб, які потребують стороннього обслуговування, передбачено Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та відповідним рішенням уряду. На сьогодні сума цієї допомоги становить 944 гривні.

Надбавка надається пенсіонерам, які відповідають наступним критеріям:

отримують пенсію за віком;

проживають самі;

досягли 80-річного віку;

потребують стороннього догляду через стан здоров'я.

Для отримання цієї надбавки необхідно подати заявку до Пенсійного фонду України (ПФУ). Заявник повинен документально підтвердити своє право на виплату, зокрема через медичний висновок.

Крім того, до Пенсійного фонду потрібно надати такі документи:

паспорт;

виписку з ПФУ про те, що особа ще не має надбавки за догляд;

реєстраційний номер платника податків.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні право на дострокову пенсію за віком мають особи з певними соціальними або медичними показниками, а також працівники важких професій.

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