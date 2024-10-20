Право на допомогу мають також громадяни, які фактично проживають на підставі договору оренди або рішення суду, навіть без офіційної реєстрації.

Пенсійний фонд України (ПФУ) запровадив нові правила надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до яких у 2024 році оновлено перелік осіб, які мають право на отримання цієї допомоги.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

У роз'ясненнях йдеться, що субсидії можуть отримати кілька категорій громадян. На фінансову допомогу можуть розраховувати ті, чий дохід недостатній для повної оплати комунальних послуг.

Цьогоріч на субсидію можуть претендувати:

громадяни України;

іноземці;

особи без громадянства, які законно перебувають в Україні.

Субсидія може бути оформлена як на одну із зареєстрованих осіб у житловому приміщенні, так і на кожну окремо, якщо рахунки поділені.

Право на допомогу мають також громадяни, які фактично проживають на підставі договору оренди або рішення суду, навіть без офіційної реєстрації.

Внутрішньопереміщені особи (ВПО) можуть отримати субсидію без договору оренди, за наявності відповідної довідки.

Також субсидія може бути надана індивідуальним забудовникам, чиї будинки ще функціонують не введені в експлуатацію, але вже є рахунки за комунальні послуги, за умови подання документів, які підтверджують проживання за фактичною адресою.

ПФУ нагадує, що порядок надання субсидій регулюється постановою уряду № 848 від 21.10.1995.

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