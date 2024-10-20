Вона пояснила, що мала кілька мобільних телефонів і один із них позичала знайомим, які не могли оплатити мобільний Інтернет і планували евакуюватися з міста.

У жінки з Миколаєва був вилучений телефон, на якому в додатку Viber зберігалася переписка з критичними коментарями щодо військових, які беруть участь у війні проти Росії.

Відомості про це, що міститься в судовому рішенні.

У повідомленнях йшлося про те, що українські військові, нібито, розміщують свої позиції біля житлових будинків.

На суді жінка заперечила свою причетність до цих висловлювань. Вона пояснила, що мала кілька мобільних телефонів і один із них позичала знайомим, які не могли оплатити мобільний Інтернет і планували евакуюватися з міста.

Жінка стверджує, що образливі повідомлення могли бути надіслані з її телефону іншою особою. Вона також зазначила, що не вважає, що особиста переписка може вважатися виготовленням і поширенням матеріалів із образами військових ЗСУ.

Під час обшуку в її квартирі було знайдено прапор Росії та три стрічки кольорового російського прапора. Троє сусідів надали свідчення проти обвинуваченої, зазначаючи, що вона є конфліктною особою з проросійськими поглядами, яка стверджувала, що росіяни прийшли «визволяти» українців.

Після аварії водопроводу жінка завадила сусідам набирати воду, через що на місце події викликали поліцію. Під час її приїзду у обвинуваченої на телефоні, нібито, пролунало звучання гімну Росії. Відзначено, що між жінкою та сусідами тривають численні судові спори.

У підсумку суд визнав обвинувачення недоведеним, оскільки інкриміновані дописи не містили конкретної інформації військовослужбовців. Усі інші листові докази та свідчення не підтвердили пред’явлене обвинувачення. Вилучені у жінки прапори Росії залишилися в матеріалах справи.

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