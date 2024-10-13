Городники дали важливі поради для українців, аби зберегти врожай без електрики та льоху.

Зробіть імпровізований льох для картоплі з ємностями з водою для зволоження, щоб зберегти врожай без електрики та погреба.

Як зберегти врожай без електрики та погреба:

Виберіть картоплю без пошкоджень і плям і дайте їй просохнути (якщо вона свіжоприбрана), розклавши її в один шар при кімнатній температурі в темному, добре провітрюваному місці, наприклад, у сараї на відкритому повітрі протягом 2 тижнів.

Це зробить шкірку картоплі міцнішою і дозволить їй довше зберігатися.

2. Розкладіть картоплю в один шар у решітчастих коробках, що штабелюються (ми використовували прозорі акрилові лотки для листів з магазину канцелярських товарів).

Не зберігайте яблука або цибульні, такі як часник, цибуля або шалот, в одному приміщенні, тому що всі вони виділяють етиленовий газ, який змусить картоплю прорости.

3. Тримайте картоплю у повній темряві, щоб вона не виробляла токсини (що відбувається, якщо вона піддається впливу світла). Оскільки світло також робить картопля зеленою, зелений відтінок є досить добрим показником токсичності.

4. Щоб зберегти врожай без електрики та погреба, підтримуйте вологість картоплі дуже високу (на рівні 90% вологості, насправді); інакше він зморщиться. Щоб підвищити вологість, наповніть водою пару глибоких широких каструль і поставте їх поряд з картоплею.

5. Остання вимога: вентиляція. Потрібно забезпечити циркуляцію повітря.

Ми розуміємо, що це досить енерговитратний спосіб зберегти картоплю, але якщо ви дійсно хочете це зробити, принаймні знаєте, як.

Картопля таким чином повинна зберігатися без електрики та погреба не менше 3 місяців, а залежно від сорту (більш суха картопля зберігається довше) та дотримання вами умов зберігання – до 6 місяців.

Джерело: sunset .