Кріп найкраще росте на повному сонці, тому перш ніж посіяти його восени, щоб встигнути зібрати врожай, виберіть місце, яке отримуватиме не менше 6 годин повного сонця щодня.

Рослинам кропу потрібний добре дренований ґрунт, збагачений великою кількістю органічної речовини.

Щоб посіяти кріп восени і встигнути зібрати врожай - підготуйте ґрунт для кропу, ретельно прополовавши його, перекопавши для розпушування і додавши витриманий гній або компост. Утримуйте ділянку вільною від бур'янів до посадки.

Кріп можна вирощувати в контейнерах. Якщо можливо, вибирайте сорт кропу, рекомендований для вирощування контейнерів.

Використовуйте якісну ґрунтову суміш та переконайтеся, що ваш контейнер досить великий для дорослих рослин; для кріпу рекомендується щонайменше 20 літрів.

Під час вегетаційного періоду пам'ятайте, що рослинам кропу, які вирощуються в контейнерах, може знадобитися додаткове добриво для стимуляції здорового росту.

Як посіяти кріп восени, щоб встигнути зібрати врожай?

Насіння кропу не вимагає будь-якої обробки (замочування, стратифікації) перед посівом.

Висівати насіння прямо в саду на глибину 2 мм і на відстані 20 см один від одного.

Підтримуйте грунт вологим, але не мокрим і не сухим.

Насіння кропу повинне прорости приблизно через 7–21 день при температурі ґрунту 18–22 °C.

Насіння кропу можна також сіяти менш формальним методом «розкидання насіння». Просто розрівняйте ґрунт, рівномірно розкидайте насіння по поверхні, потім злегка розрівняйте ґрунт, щоб покрити насіння.

Поливайте кріп, коли ґрунт сухий приблизно на 5 см нижче поверхні (перевірте це, зіскребаючи трохи ґрунту пальцем).

Поливайте рано вранці або пізно ввечері. Уникайте поливу листя кропу, щоб уникнути грибкових захворювань.

Джерело: цізбори .

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