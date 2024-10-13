Герані, також відомі як «пеларгонії», легко розмножуються восени живцями в домашніх умовах.

Найпрекрасніше в розмноженні живцями те, що ви можете зберегти тип герані , вірний батьківській рослині, а з новими молодими рослинами ви можете бути впевнені у свіжому достатку квітів.

Як розмножити герань восени в домашніх умовах:

Виберіть здорову рослину герані. Виберіть пагони, які виглядають здоровими та не цвітуть. (Можна використовувати пагони, якщо у вас немає вибору, але краще цього уникати.)

Візьміть живці герані. Використовуючи чистий скальпель або гострий ніж (секатор може зробити пагони), відріжте втечу довжиною близько 7,5-10 см. Якщо рослина мініатюрна, довжина повинна бути вдвічі меншою. Зріжте трохи вище сполуки листя (вузла).

Щоб розмножити герань восени в домашніх умовах - обріжте живець герані трохи нижче за вузл. Видаліть нижнє листя і лусочки біля основи черешків листя. Залишіть не менше двох листків нагорі.

Вирішіть, чи допомагати живцю герані чи ні . Порошки кореневих гормонів не потрібні пеларгоній і, більше того, можуть бути шкідливими для їх росту. Деякі радять занурити живець у мед – це на ваш розсуд.

Підготуйте контейнери герані для вирощування. Заповніть кожний контейнер компостом для різання або компостом для насіння на основі торфу. Якщо ви не можете їх знайти, зробіть суміш із рівних частин торфу та гострого піску.

Розміри контейнерів герані: рекомендується використовувати контейнер розміром близько 7,5 см для окремих живців або 12,5 см для п'яти живців.

Зробіть отвори у ґрунтовій суміші за допомогою лунки, пальця або олівця. Найкраще робити отвори по краях для дренажу.

Обережно вставляйте живці герані.

Полийте живець герані, щоб переконатися, що компост вологий. Полив повинен бути дуже легким, і не допускайте попадання води на живці, щоб уникнути зростання ботритису.

Помістіть у тепле місце. Поливайте трохи в міру розвитку коренів герані, в основному, коли на живцях з'являються ознаки в'янення.

Джерело: wikihow .

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