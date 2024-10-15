Господині назвали найпростіший спосіб, щоб як виростити вдома зелену цибулю прямо на підвіконні.

Цибуля - це чудова суміш зеленого овочу і приправи, всього щіпка посилює смак, зовнішній вигляд і поживність всіх страв, тому важливо знати, як виростити вдома зелену цибулю.

Молоду зелену цибулю іноді називають зеленою цибулею, весняною або салатною цибулею, і її можна знайти разом із салатом в овочевому відділі.

Це цілі молоді рослини, вирощені з насіння зеленої цибулі і зібрані, як тільки їх цибулини та листя стануть соковитими.

Як виростити вдома зелену цибулю:

Щоб посадити зелену цибулю вдома, заповніть горщик наполовину вологим ґрунтом. Потім розмістіть цибулини або цибулини на відстані двох дюймів один від одного кореневою стороною вниз.

Акуратно, але щільно утрамбуйте навколо них ґрунт, поки обрізана верхівка зеленої цибулі не буде ледве видно або цибулини не будуть повністю покриті.

Добре полийте і додайте ще грунту, якщо він осяде і оголить зелену цибулю.

Поставте на сонячне вікно (цибулю потрібно близько шести-семи годин світла на день) або під лампу для вирощування рослин і будьте терплячі.

Тримайте горщики вологими і через кілька тижнів у вас буде врожай зеленої цибулі для збору врожаю.

Після збирання врожаю зеленої цибулі вони виростуть ще зеленішими, і ви зможете збирати їх знову і знову. Фактично тепер, коли ви знаєте цей трюк, ви можете почати вирощувати зелену цибулю в горщики як подарунки для всіх своїх друзів.

Джерело: grocery .

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